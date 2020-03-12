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Koronavirüs hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Koronavirüste yaşa göre ölüm oranı

31 Aralık 2019'da Çin tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 73 gün geçti. Salgın ilk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarken, kısa süre zarfında dünyadaki birçok ülkeye hızla yayıldı. Salgın nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi ise etkilendi. Uzmanlar salgının ölüm oranının yüzde 3-4 civarında olduğunu açıklarken, bazı yaş grubundakiler için ise tehlikenin çok daha büyük olduğunu ifade ediyor. Peki koronavirüs en çok hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler koronavirüsten daha çok etkileniyor? İşte koronavirüste yaşa göre ölüm oranı...

12.03.2020 16:33 - Son Güncelleme: 12.03.2020 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





