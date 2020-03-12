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Koronavirüs hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Koronavirüste yaşa göre ölüm oranı
Koronavirüs hangi yaş grubundakiler için daha tehlikeli? Koronavirüste yaşa göre ölüm oranı
31 Aralık 2019'da Çin tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 73 gün geçti. Salgın ilk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarken, kısa süre zarfında dünyadaki birçok ülkeye hızla yayıldı. Salgın nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi ise etkilendi. Uzmanlar salgının ölüm oranının yüzde 3-4 civarında olduğunu açıklarken, bazı yaş grubundakiler için ise tehlikenin çok daha büyük olduğunu ifade ediyor. Peki koronavirüs en çok hangi yaştakileri etkiliyor? Hangi yaş grubundakiler koronavirüsten daha çok etkileniyor? İşte koronavirüste yaşa göre ölüm oranı...
12.03.2020 16:33
- Son Güncelleme: 12.03.2020 16:41
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.
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EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI O YAŞ ARALIĞINDA!
100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor.
Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4
İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları.