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Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Bilim dünyası, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı. Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi. Yapılan çalışmada insanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1 olarak hesaplandı.
12.03.2020 17:37
- Son Güncelleme: 12.03.2020 17:37
Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Bilim insanlarından şaşırtan açıklama. Bilim dünyası, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor. Bilim insanları, insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürüttükleri çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.
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Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.
Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi. Yapılan çalışmada insanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1 olarak hesaplandı.
Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Neslimizin tükenmesinin bu 14 binde 1'lik ihtimali, bir insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali olan 700 binde 1'den çok daha yüksek bir oran. Hatta bir insanın köpekbalığı saldırısına uğraması bile insanlığın neslinin sona erecek olmasından daha uzak bir ihtimal olduğu açıklandı.
Beklenen sona doğru yaklaşılıyor! Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli böyle sona erecek
Bilim insanlarından oluşan ekip, insanlığın sonunu getirebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor. Ancak insan eliyle meydana gelebilecek felaketler olan nükleer savaş, iklim değişikliği ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi olaylar da insan neslinin sona ermesine neden olabilir.