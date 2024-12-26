PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu belli oldu. 1 talihli Opel Mokka e-Ultimate 2023 Model Otomobil sahibi olurken 9 kişi mobilya takımı almaya hak kazandı. Bu kampanya MPİ'nin 09.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56012 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonuçları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:05
KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu belli oldu. 1 talihli Opel Mokka e-Ultimate 2023 Model Otomobil sahibi olurken 9 kişi mobilya takımı almaya hak kazandı. İşte KUMSmall AVM Kampanyası asil-yedek isim listesi!

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Opel Mokka e-Ultimate 2023 Model Otomobil kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Alfemo-Dizaynev Monica Oturma Grubu (2 adet Monica 3'lü koltuk ve 2 adet Monica Berjer Koltuk) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Palmera Mobilya Takımı (1 adet 3 kapaklı gardrop, 1 adet 100*200 başlıklı karyola, 1 adet çalışma masası) + Palmera Bambi Bamboo Set (Baza+Başlık+Yatak) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Kadens Mobilya - Miray Yatak Odası Takımı (1 adet gardrop, 1 adet şifonyer, 2 adet komodin, 1 adet karyola) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Elizan Life Giza Köşe Takımı kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Lora Mobilya Chester Koltuk Takımı (2 adet 3'lü koltuk ve 2 adet berjer koltuk) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Lüx Home İnci Koltuk Takımı (4+3+1+Puf) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Rolvens Home Hürrem Oturma Grubu (1 adet Hürrem 3'lü Koltuk, 2 adet Hürrem Berjer koltuk ve 1 adet Hürrem Sehpa) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Doğan Mobilya Maximo Yemek Odası (Maximo aynalı konsol, 1 adet Maximo yemek masası ve 4 adet sandalye) kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

Meltem Kids Kral Şifonyer ve 60*120 Beşik kazanan asil ve yedek talihli

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu: 1 talihliye Opel Mokka e-Ultimate 2023 model otomobil

KUMSmall AVM Kampanyası çekiliş sonucu tam liste!