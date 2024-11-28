Külliye’de piyono çalan küçük kız büyüdü: O artık bir hafız! Hayali ise belgesini Başkan Erdoğan’dan almak

Annesi Gül Mevlütoğlu kızlarının görme engelli olduğunu öğrendiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Medine'nin eğitimine büyük önem verdiklerini ve yaşıtlarından geri kalmaması için özel kurslara gönderdiklerini ifade etti. Anne Mevlütoğlu, başarıya giden zorlu süreci şu sözlerle anlattı...

"SIKINTI ÇEKTİK ÇOK ENDİŞELENDİK" "2,5 aylıkken böyle bir göz sorunu olduğunu fark ettik, doktora götürdük. Görmediğini söyledi doktorumuz. Başka bir doktora daha götürdük, aynı kanıya geldiler. Sonra eğitimine başladık. Medine'yi, anaokuluna gitmeden önce, Bursa'da özel kurslara götürdük. Okula gitmeden önce okuma- yazmayı biliyordu artık. Daha çabuk bir şekilde öğrendi. İlkokuldan önce sıkıntı çektik, endişelendik. Çocuklar arasında kabul edilir mi diye endişelendik. Bir kapı kapandı ama binlerce kapı açıldı bizim için. Her şeyi kolaylıkla elde ettik. Biz ne kadar sıkıntı çeksek de endişelensek de Medine, şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Bu zamana kadar gönlümüzden geçen her şeyi, kat kat fazlasıyla verdi Rabbim, şükürler olsun. Şimdi hafız oldu. Hafızlık konusunda, din konusunda hocalarım sağ olsun çok destek oldular bize."

"HAYALLERİMİZ VAR BİZİM" Kızlarını her yönde geliştirmek için çaba gösterdiklerini, piyano ve yabancı dil eğitimi de aldırdıklarını söyleyen anne, "Piyano dersleri aldı, İngilizce eğitimine gitti. Her türlü, tek yönde değil de hani farklı farklı yönlerden bilgisi olsun istedik. Hala da devam ediyoruz. İstiyoruz ki bir şekilde belki de inşallah bu hafızlığı tamamlar, ilahiyata gider. İleride belki yurt dışına gidip de dinimizi tanıtır diye, böyle hayallerimiz var bizim. Allah'ın izniyle gerçekleşir" ifadelerini kullandı.