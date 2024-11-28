Külliye’de piyono çalan küçük kız büyüdü: O artık bir hafız! Hayali ise belgesini Başkan Erdoğan’dan almak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan görme engelli Medine Mevlütoğlu ilk ve orta eğitimini başarılı bir şekilde sürdürürken dört dil öğrendi. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen ve piyano çalan Medine, 2023 yılında hafız olmaya karar verdi. Mevlütoğlu, hafızlık eğitimi 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
ENGELLER ONU YILDIRMADI
İnegöl'de yaşayan Ahıska Türkü Gül-Muhlis Mevlütoğlu çiftinin, 2008 yılında Medine ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Medine'nin, 2,5 aylıkken rutin kontrol için götürüldüğü hastanede, yüzde 90 görme engelli olduğu belirlendi.
İlk ve orta eğitimini başarıyla tamamlayan Medine, yaz tatillerinde de babaannesi Nergüzel Mevlütoğlu tarafından götürüldüğü Kur'an kursundaki başarısıyla da hocalarının dikkatini çekti. Hem okul hem de Kur'an eğitimini bir arada sürdüren Medine, 14 yaşına geldiğinde hafız olmaya karar verdi.
EĞİTİMİNİ KISA SÜREDE TAMAMLADI
İnegöl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Bahriye Ögcem nezaretinde, Braille alfabesini öğrenen kızı Medine'nin, İnegöl Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 2023 yılında başladığı hafızlık eğitimini 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
"HAFIZ OLDU, İNŞALLAH İLAHİYATI DA OKUR, BİTİRİR"
Babası Muhlis Mevlütoğlu, "Kızımız hafızlık eğitimini aldı. Allah'ımıza şükürler olsun hafızlığını bitirdi. Hocalarımıza da çok çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Biz de ailesi olarak, annesi, babası, babaannesi, anneannesi olsun dedesi olsun, elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah'a şükürler olsun hafız oldu, bizi mutlu etti. Hamdolsun, inşallah Rabb'im ileriki zamanlarda da yardımcısı olsun. İnşallah ilahiyatı da okur, bitirir" dedi.
Annesi Gül Mevlütoğlu kızlarının görme engelli olduğunu öğrendiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Medine'nin eğitimine büyük önem verdiklerini ve yaşıtlarından geri kalmaması için özel kurslara gönderdiklerini ifade etti. Anne Mevlütoğlu, başarıya giden zorlu süreci şu sözlerle anlattı...
"SIKINTI ÇEKTİK ÇOK ENDİŞELENDİK"
"2,5 aylıkken böyle bir göz sorunu olduğunu fark ettik, doktora götürdük. Görmediğini söyledi doktorumuz. Başka bir doktora daha götürdük, aynı kanıya geldiler. Sonra eğitimine başladık. Medine'yi, anaokuluna gitmeden önce, Bursa'da özel kurslara götürdük. Okula gitmeden önce okuma- yazmayı biliyordu artık. Daha çabuk bir şekilde öğrendi. İlkokuldan önce sıkıntı çektik, endişelendik. Çocuklar arasında kabul edilir mi diye endişelendik. Bir kapı kapandı ama binlerce kapı açıldı bizim için. Her şeyi kolaylıkla elde ettik. Biz ne kadar sıkıntı çeksek de endişelensek de Medine, şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Bu zamana kadar gönlümüzden geçen her şeyi, kat kat fazlasıyla verdi Rabbim, şükürler olsun. Şimdi hafız oldu. Hafızlık konusunda, din konusunda hocalarım sağ olsun çok destek oldular bize."
"HAYALLERİMİZ VAR BİZİM"
Kızlarını her yönde geliştirmek için çaba gösterdiklerini, piyano ve yabancı dil eğitimi de aldırdıklarını söyleyen anne, "Piyano dersleri aldı, İngilizce eğitimine gitti. Her türlü, tek yönde değil de hani farklı farklı yönlerden bilgisi olsun istedik. Hala da devam ediyoruz. İstiyoruz ki bir şekilde belki de inşallah bu hafızlığı tamamlar, ilahiyata gider. İleride belki yurt dışına gidip de dinimizi tanıtır diye, böyle hayallerimiz var bizim. Allah'ın izniyle gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
"KUR'AN AŞKIYLA BÜYÜDÜM"
Küçüklüğünden beri Kur'an-ı Kerim aşkıyla büyüdüğünü söyleyen Medine, "8 yaşıma kadarki süreçte de her zaman babaanne, anneanne vesilesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki birçok kursta eğitim alma fırsatı buldum. 8 yaşındayken hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler, 'Sen öğrenebilirsin' dediler." ifadelerini kullandı.
"KUR'AN'IN ANLAMINI İÇİME İŞLEMEK İSTEDİM"
Kısa bir zamanda Kur'an eğitime başladığını öğrenmeye belirten, "Kısa bir süreçte Elif Ba cüzünü bitirdik ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık, kabartma Kur'an ile. Fark ettim ki Kur'an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor, ben onu hayat rehberi edinmeliyim ve daha fazla bu Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmalıyım dedim. Hem onu ezberlemek hem de anlamını içime işlemek istedim. Mart 2023'te İnegöl Merkez Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda, Hacer Hocamın öğrencisi olarak hafızlığa başladım. Normalde 3 yıla kadar uzayan hafızlık sürecini 1,5 yıl gibi bir süreyle tamamlamak nasip oldu, çok şükür." dedi.
KÜLLİYE'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A PİYONO ÇALMIŞTI
Arapça ve İngilizce bilen, internetten Fransızca, annesinden de Rusça öğrenen Medine, "Aynı zamanda piyano eğitimime de devam ediyorum. Bu süreçte de hafızlığımı tamamladım. Temmuz ayında gireceğim sınavdan elde edeceğim belgeyi, daha önce kendisine piyano çaldığım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak istiyorum." diye konuştu.