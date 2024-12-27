Kardeş acısıyla sarsılan Yaşar İpek’ten Alişan’a yürek yakan soru!

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi gazeteci Işık İpek, evinde ölü bulundu.
Dün son yolculuğuna uğurlanan Işık İpek'in cenaze törenini birçok ünlü isim katıldı.
Işık İpek'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan gibi tanınmış isimler yer aldı.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan da acı gününde Yaşar İpek'i yalnız bırakmadı.
Alişan, cenaze sırasında Yaşar İpek ve kardeşi Eylem İpek'in kendisine yönelttiği soruyu ise sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı cumalar... 2 gündür Eylem ve Yaşar İpek kardeşlerimin yanına gidip, kaybettikleri kardeşlerinin acısına ortak olmaya çalışıyorum.
Bana Eylem ve Yaşar'ın sordukları 'Geçecek mi abi?' sorusu ve birlikte gözyaşlarımız... Geçmeyecek hiçbir zaman geçmeyecek…
Kardeş acısı hele ki genç bir yaşta, hele ki hiçbir sağlık sorunu yokken olunca acını daha da büyütüyor. Ama Allah bizi öyle bir yaratmış ki; hangi yakınını kaybedersen kaybet bir şekilde yaşamaya devam ediyorsun.
Bundan sonra yapmam dediğin her şeyi yapıyorsun. Ama tek bir gerçek var ki artık eksiksin ve gülüşlerin, sevinçlerin, her şeyim yarım.
Dua edeceğiz, hayırlar yapacağız kaybettiklerimiz adına, ruhuna. Ta ki kavuşacağımız güne kadar. Allah sabırlar versin; kardeşini, annesini, babasını, dostunu, arkadaşını kaybeden herkes için. Sabır ya sabır"