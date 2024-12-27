Kardeş acısıyla sarsılan Yaşar İpek’ten Alişan’a yürek yakan soru!

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı cumalar... 2 gündür Eylem ve Yaşar İpek kardeşlerimin yanına gidip, kaybettikleri kardeşlerinin acısına ortak olmaya çalışıyorum.

Bana Eylem ve Yaşar'ın sordukları 'Geçecek mi abi?' sorusu ve birlikte gözyaşlarımız... Geçmeyecek hiçbir zaman geçmeyecek…

Kardeş acısı hele ki genç bir yaşta, hele ki hiçbir sağlık sorunu yokken olunca acını daha da büyütüyor. Ama Allah bizi öyle bir yaratmış ki; hangi yakınını kaybedersen kaybet bir şekilde yaşamaya devam ediyorsun.

Bundan sonra yapmam dediğin her şeyi yapıyorsun. Ama tek bir gerçek var ki artık eksiksin ve gülüşlerin, sevinçlerin, her şeyim yarım.