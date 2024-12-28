Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkında yeni gelişme! Ayrılık nedeni Nilperi Şahinkaya mı, Gözde Gürkan mı derken...

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce aşk yaşamaya başladı. İlk kez Çengelköy'deki bir restoran çıkışı görüntülenen ikili, ilişkileriyle sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü çift, önceki gün ise ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Çiftin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmaları üzerine ise çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İlk olarak Kubilay Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile çektiği videonun ayrılığa neden olduğu ileri sürüldü.

Daha sonra ise Aka'nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı ve Sancaktutan'ı aldattığı iddia edildi.