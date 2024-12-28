81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'a damga vuran Filiz Akıni bir süredir sağlık son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda tekrar hastaneye yatmıştı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden "geçmiş olsun" mesajları yağmıştı. 81 yaşındaki Akın, kısa bir süre sonra taburcu olup evine geri dönmüştü.

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla denize girerken çekilen eski tarihli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Dillere destan güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.