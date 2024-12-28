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81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'a damga vuran, 'Kolejli kız' lakaplı Filiz Akın, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla denize girerken çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:33
81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'a damga vuran Filiz Akıni bir süredir sağlık son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda tekrar hastaneye yatmıştı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden "geçmiş olsun" mesajları yağmıştı. 81 yaşındaki Akın, kısa bir süre sonra taburcu olup evine geri dönmüştü.

81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla denize girerken çekilen eski tarihli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

Dillere destan güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

81’lik Yeşilçam yıldızı Filiz Akın siyah mayosuyla denize girerken paylaştı! Gören bir daha baktı!

İşte Filiz Akın'ın yaz aylarından yaptığı o paylaşım...