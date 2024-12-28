Demet Akalın’ı takipçileri tanıyamadı! Gören şaşkına döndü: “İlk fotoğraftaki kim?”

Attığı her adımla yıllardır adından söz ettiren Demet Akalın , son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Çok farklı gözüküyor; makyaj mı yoksa birtakım yüze dokunuşlar mı yapılmış?", "İlk fotoğraftaki kim?", "İlk fotoğraftakinin bizim Demo'muz olduğunu söylemeyin, buna kimse inanmaz" yorumlarında bulundu.