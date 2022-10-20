Bebek'teki rezalet sonrası Özgür Kavi'den akla ziyan savunma: "Kazayla cinsel ilişkiye girdik! Ben de mağdurum"

Bebek sahilinde, halka açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklarak hakkında dava açılan Özgür Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" dedi.



