Bebek'teki rezalet sonrası Özgür Kavi'den akla ziyan savunma: "Kazayla cinsel ilişkiye girdik! Ben de mağdurum"
İstanbul Bebek sahilinde geçtiğimiz aylarda kayıtlara geçen cinsel ilişki rezaleti adeta infial uyandırmıştı. Büyük tepki çeken rezaletin ardından Özgür Kavi 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi, akla ziyan açıklamalarda kendini savundu. Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Kavi, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Burada ben de mağdurum. Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" ifadelerini kullandı.
20.10.2022 17:47 - Son Güncelleme: 20.10.2022 17:48
Bebek sahilinde, halka açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklarak hakkında dava açılan Özgür Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" dedi.
"KADININ AKIL HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Özgür Kavi savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm.