KPSS şartsız alım yapılacak! 3000 TL maaşla belediye işçisi alınıyor...

İŞKUR iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişiye yeni iş fırsatı sunan İŞKUR, bu yıl rakamı daha yukarı çıkarmanın peşinde. Her geçen gün iş ilanları ve meslek kursları artıyor. İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmayan ilanlar büyük ilgi görüyor. Kamuya personel alımlarının büyük kısmı İŞKUR vasıtasıyla oluyor. İŞKUR son olarak yeni belediye işçisi alım ilanları yayınladı. İlanlar büyük ilgi gördü. Peki, İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri? İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve detaylar...