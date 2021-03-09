Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Son dakika haberine göre İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. Ölü bulunan çocukların inşaat alanına doğru yürüdüğü son görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ailesine teslim edildi.

09.03.2021 13:04 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





