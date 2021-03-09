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Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Son dakika haberine göre İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. Ölü bulunan çocukların inşaat alanına doğru yürüdüğü son görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ailesine teslim edildi.

09.03.2021 13:04 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:18
Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu.

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Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı.

Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.

Çekmeköy'de kahreden olay! Cesetleri inşaatta bulunan 2 çocuk ölüme böyle gitmiş

Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı.

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