Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor
Elazığ'da kentin tek semercisi Ahmet Semerci (80), 65 yıldır bu işi yapıyor. Baba mesleği ve soyadını aldığı mesleğini, köylüler 'bırakma' dediği için devam ettiren Semerci, "80 yaşındayım bırakmak istiyorum ama köylüler 'bırakma' diyor. Gelip öğrenen de yok, beğenmiyorlar. Ne yapalım? Elazığ'daki tek semerciyim" dedi.
17.06.2022 12:10 - Son Güncelleme: 17.06.2022 12:10
3 günde 1 semer yapabilen Ahmet Semerci, soyadını da aldığı mesleğini gelip öğrenmek isteyen kimsenin de olmadığını ve yaşlılığa bağlı artık çalışmakta zorlandığını belirtiyor.
Bütün işi elleriyle yaptığını anlatan Ahmet Semerci, şu ifadeleri kullandı: "Semer için önce çulu söküp ıslatıyorum, düzeltiyorum. Ondan sonra çulu dikip otlarını koyuyorum.