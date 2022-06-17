Vav TV İzle
Haberler Yaşam Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Elazığ'da kentin tek semercisi Ahmet Semerci (80), 65 yıldır bu işi yapıyor. Baba mesleği ve soyadını aldığı mesleğini, köylüler 'bırakma' dediği için devam ettiren Semerci, "80 yaşındayım bırakmak istiyorum ama köylüler 'bırakma' diyor. Gelip öğrenen de yok, beğenmiyorlar. Ne yapalım? Elazığ'daki tek semerciyim" dedi.

DHA
17.06.2022 12:10 - Son Güncelleme: 17.06.2022 12:10
Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Elazığ'da yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Semerci, 15 yaşındayken semerci babasının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kendi iş yerini açan Semerci, 5 çocuğunu da bu mesleği yaparak büyütüp, üniversite okuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Binek hayvanların kullanımının azalması ve iş yerlerinin kapanmasının ardından Ahmet Semerci, kentteki tek semerci olarak Çarşı Mahallesi'nde varlığını sürdürdü.

Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

3 günde 1 semer yapabilen Ahmet Semerci, soyadını da aldığı mesleğini gelip öğrenmek isteyen kimsenin de olmadığını ve yaşlılığa bağlı artık çalışmakta zorlandığını belirtiyor.

Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Bütün işi elleriyle yaptığını anlatan Ahmet Semerci, şu ifadeleri kullandı: "Semer için önce çulu söküp ıslatıyorum, düzeltiyorum. Ondan sonra çulu dikip otlarını koyuyorum.

Köylüler bırakmasını istemediği için 80 yaşındaki Ahmet Semerci semer yapmaya devam ediyor

Otunu koyduktan sonra ağaçlarını yapıp derisini bitiriyorum. Ağaçları üzerine bağlıyorum, ondan sonra da keçesini çekip binek yerini yaparak semeri bitiyorum.

SON DAKİKA