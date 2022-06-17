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Çay bardağına sığmayan kiraz 'Lapseki devi' sofralara geliyor!' Hasadı başladı

Çanakkale'de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle 'Lapseki devi' olarak bilinen kirazların hasadına başlandı. Lapseki'nin dev kirazları, aroması ve lezzetiyle de büyük talep görüyor. Bereketli sezon geçirdiklerini ve iyi para kazandıklarını belirten üreticiler, birkaç ağacın ürünlerini ise ilçede düzenlenecek kiraz yarışmasında derece alabilmek için ayırdı.

17.06.2022 11:24 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:24
Çay bardağına sığmayan kiraz ’Lapseki devi’ sofralara geliyor!’ Hasadı başladı

Kiraz üretiminde verimli ve kazançlı sezon geçiren Lapseki ilçesindeki üreticilerin yüzü güldü. Kiraz hasadının devam ettiği ilçede, bugünlerde ise 'Lapseki devi' olarak bilinen 'premier giant' çeşidi kirazlar toplanıyor.

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Çay bardağına sığmayan kiraz ’Lapseki devi’ sofralara geliyor!’ Hasadı başladı

Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle piyasada büyük talep gören kirazlar, sağladığı yüksek katma değeriyle üreticiyi sevindiriyor.

Çay bardağına sığmayan kiraz ’Lapseki devi’ sofralara geliyor!’ Hasadı başladı

İlçedeki üreticiler, bir yandan hasadı sürdürürken diğer yandan da Lapseki Belediyesi'nin 37'nci Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek kiraz yarışması için ürünlerini hazırlıyor.

Çay bardağına sığmayan kiraz ’Lapseki devi’ sofralara geliyor!’ Hasadı başladı

Bazı ağaçlardaki ürünleri yarışma için ayıran ve en iri kirazları yetiştirmeye çalışan üreticiler, elde edecekleri dereceyle ön plana çıkmayı hedefliyor.

Çay bardağına sığmayan kiraz ’Lapseki devi’ sofralara geliyor!’ Hasadı başladı

'Lapseki devi' kirazların yarışmaya hazır olduğunu belirten üretici Cihat Gündüz, "Bahçemizdeki 8 ağacımıza çok iyi baktık, inşallah derece bekliyoruz" diye konuştu.

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