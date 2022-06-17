Çay bardağına sığmayan kiraz 'Lapseki devi' sofralara geliyor!' Hasadı başladı
Çanakkale'de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle 'Lapseki devi' olarak bilinen kirazların hasadına başlandı. Lapseki'nin dev kirazları, aroması ve lezzetiyle de büyük talep görüyor. Bereketli sezon geçirdiklerini ve iyi para kazandıklarını belirten üreticiler, birkaç ağacın ürünlerini ise ilçede düzenlenecek kiraz yarışmasında derece alabilmek için ayırdı.
17.06.2022 11:24 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:24
Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle piyasada büyük talep gören kirazlar, sağladığı yüksek katma değeriyle üreticiyi sevindiriyor.
Bazı ağaçlardaki ürünleri yarışma için ayıran ve en iri kirazları yetiştirmeye çalışan üreticiler, elde edecekleri dereceyle ön plana çıkmayı hedefliyor.