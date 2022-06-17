2,5 aydır kayıp olan Fatih Demir’in öldürülüp kır düğün salonu bahçesine gömüldüğü tespit edildi

İstanbul'da Fatih Demir'in kardeşi bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. 25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Fatih Demir'in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.