Hangi rakamları görüyorsunuz? Sosyal medya ikiye bölündü: Gözüne güvenen bu testi çözsün!
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğununun sorulduğu bir paylaşım sosyal medya platformu Twitter kullancılarını ikiye böldü. Kullancılara fotoğrafta bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu. Peki, siz olsaydınız ne cevap verirdiniz? İşte sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğraf...
18.02.2022 19:25 - Son Güncelleme: 18.02.2022 20:25
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.
Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen fotoğraf ile ilgili binlerce mesaj geldi.
Bir Twitter kullanıcısı '45283' gördüğünü belirtirken, bir başkası 'Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?' diye yazdı.