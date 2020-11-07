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Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

Soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği kış mevsiminde soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranı artar. Öte yandan koronavirüs başlıca tehlike olarak karşımıza çıkıyor bu yıl. Koronavirüs diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle, evde kalmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenme de şüphesiz çok büyük önem taşıyor. İşte bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz şart. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Peki, bağışıklığı güçlendiren yiyecekler nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

07.11.2020 06:13 - Son Güncelleme: 07.11.2020 06:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





