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Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

Soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği kış mevsiminde soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranı artar. Öte yandan koronavirüs başlıca tehlike olarak karşımıza çıkıyor bu yıl. Koronavirüs diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle, evde kalmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenme de şüphesiz çok büyük önem taşıyor. İşte bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz şart. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Peki, bağışıklığı güçlendiren yiyecekler nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

07.11.2020 06:13 - Son Güncelleme: 07.11.2020 06:14
Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin etkisiyle başlamış olan savaşı kazanmamızda en önemli besin ögelerinin başında antioksidanlar geliyor.

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Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

Yaban mersini, nar, pancar, kırmızı lahana, yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra; bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

C VİTAMİNİNE AĞIRLIK VERİN

Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artırmanın yanı sıra, antioksidan olarak da görev yaptığı için hücre ve doku onarımlarında başrol oynayan C vitaminine sofranızda mutlaka yer verin.

Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

C vitamini açısından zengin yiyecekler arasında portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı kapya biber ve yeşil biber yer alıyor.

Koronavirüse karşı en büyük kalkan! Bunu yiyene virüs işlemiyor...

A VİTAMİNİNİ İHMAL ETMEYİN

Yapılan bilimsel çalışmalar; A vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açtığını, bunun da enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırdığını ortaya koyuyor.

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