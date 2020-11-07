Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde ekmek, 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor

Yoğrulan hamur tahta küreklerle fırına atıldıktan sonra kapatılan fırının ağzı pişmesini anlamakta bir faktör olan çamurla sıvanıyor. Piştikten sonra besmele ile kapağı açılan fırının içerisinden ekmekleri çıkarabilmek için fırın yakılan çıra yardımıyla aydınlatılıyor. Çıkarılan sıcak ekmekler ise hamurlaşmasın diye dik bir şekilde "terek" diye tabir edilen ahşap tezgahlara itinayla dizilerek soğumaya bırakılıyor.

Mahalledeki tarihi fırında aile bireyleriyle birlikte kepekli köy ekmeği yapan Temel Yolcu, ekmeğin sırrının mayasında ve suyunda olduğunu belirterek, fırından çıkarılan ekmeğin iyi pişip pişmediği altına hafifçe vurarak çıkan sesten anladıklarını söyledi.