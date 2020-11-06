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İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami, Sığacık Kalesi'nde hasara yol açtı. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

06.11.2020 15:42 - Son Güncelleme: 06.11.2020 15:42
İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami, Sığacık Kalesi'nde hasara yol açtı. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

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İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sığacık Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda tekne, ev ve iş yeri zarar gördü. Deniz suyunun 2 metre yükseldiği bölgede, Osmanlı döneminde 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılan Sığacık Kalesi de tsunamiden olumsuz etkilendi.

İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

Geçmişte bir deniz üssü olarak hizmet veren kalenin surlarındaki taşlar, yere döküldü. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümündeki bir duvarda da yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Duvarın çevresi önlem amacıyla güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

"HASARIMIZ ÇOK"
Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş, kalenin Osmanlı Devleti tarafından Ege Denizi'nde stratejik üstünlük sağlanması için inşa edildiğini söyledi. Kalenin tsunami nedeniyle büyük hasar gördüğünü ifade eden Muhtar Keleş, "Tsunami sonrası kaleyi su bastı. Yıkılan bölümler var. Hasarımız çok.

İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

Devletimiz her zaman yanımızda. Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümde bir duvarın yıkılma tehlikesi var. Kalenin bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık" dedi.

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