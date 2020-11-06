İzmir Depremi sonrası oluşan tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

Devletimiz her zaman yanımızda. Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümde bir duvarın yıkılma tehlikesi var. Kalenin bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık" dedi.