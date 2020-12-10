Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu
Türkiye'deki koronavirüs salgını yeniden hızla artarken Bartın Amasra ilçesi Aliobası köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Köy muhtarı Ramazan Tığ da köyde vaka görülmemesi nedeniyle telefonlarının susmadığını belirterek "Türkiye'nin her yerinden arsa almak ve ev almak için arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum" dedi.
10.12.2020 10:26
- Son Güncelleme: 10.12.2020 10:26
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