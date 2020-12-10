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Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

Türkiye'deki koronavirüs salgını yeniden hızla artarken Bartın Amasra ilçesi Aliobası köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Köy muhtarı Ramazan Tığ da köyde vaka görülmemesi nedeniyle telefonlarının susmadığını belirterek "Türkiye'nin her yerinden arsa almak ve ev almak için arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum" dedi.

10.12.2020 10:26 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:26
Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde pandemi süresince hiç koronavirüs vakası görülmedi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı haber sonrasında Türkiye'nin her ilinden arsa, ev ve köyde yetişen organik ürünlere talep arttı.

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Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

Günlük yaşamlarına devam eden Aliobası köyünde vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam ediyor. Muhtar Ramazan Tığ, köydeki bütün evleri tek tek gezerek, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

Şu ana kadar köyde binlerce maske dağıtan muhtar Tığ, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlara maske dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

"TELEFONLARA YETİŞEMİYORUM"
Kendileriyle gurur duyduklarını belirten Tığ, "10 aydır hiç vaka görülmedi. Bugün itibariyle yine hiç vaka yok, yine bu süreci devam ettiriyoruz.

Koronavirüs vakası görülmeyen Bartın Amasra ilçesindeki Aliobası köyünde ev ve arsalar popüler oldu

Vatandaşlardan bizleri arayan çok oldu, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Çanakkale'den yani çok yerden arayan oldu. Adeta telefonum kilitlendi. Arayanlardan arsa talep eden çok oldu. Boş arsa ve ev istiyorlar. Villa yapmak isteyenler de beni arıyor.

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