Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi. Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye'nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.