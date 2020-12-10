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Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Diyarbakır'da Songul Buldi, çırak olarak girdiğim halı dokuma atölyesinde patronluğa kadar ulaştı. 2011'de patron olarak iş hayatına atılan Buldi'nin tanesi 4 bin dolara kadar çıkan dokuma halıları Amerika'ya Fransa'ya ihraç ediyor. El emeği göz nuru bir halı ise 1,5 yılda tamamlanıyor.

10.12.2020 11:54 - Son Güncelleme: 10.12.2020 11:54
Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ'ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü.

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Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSKEB'ten girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır'a gelerek Ticaret ve Sanayi Odasından destek alarak Diyarbakır'ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı.

Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi. Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye'nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

"TOPLAMDA DİYARBAKIR'DA 50 KADINLA ÇALIŞIYORUZ"
İş kadını Songül Buldi, Elazığ Palu ve Sivrice'de usta öğreticilik yaptığını belirterek, KOSKEB desteğiyle iki ay girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti. 2011'de kız kardeşiyle birlikte belgeyi aldıklarını kaydeden Buldi, "Sonuçta küçüklüğümden beri yaptığım bir meslektir.

Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor

Neden kendi işimi kurmayayım kararını verdim. 2012'de Diyarbakır'a gelerek hiçbir yere gitmedim. Direkt Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına gittim. Başkan yardımcısıyla görüştüm. Dedim başkan, ben bu işi kurma kararı verdim.

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