Diyarbakır'da çırak olarak başladığı halı dokuma işinde patron olan Songül Buldi'nin sattığı halılar 4 bin doları buluyor
Diyarbakır'da Songul Buldi, çırak olarak girdiğim halı dokuma atölyesinde patronluğa kadar ulaştı. 2011'de patron olarak iş hayatına atılan Buldi'nin tanesi 4 bin dolara kadar çıkan dokuma halıları Amerika'ya Fransa'ya ihraç ediyor. El emeği göz nuru bir halı ise 1,5 yılda tamamlanıyor.
Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi. Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye'nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.
"TOPLAMDA DİYARBAKIR'DA 50 KADINLA ÇALIŞIYORUZ"
İş kadını Songül Buldi, Elazığ Palu ve Sivrice'de usta öğreticilik yaptığını belirterek, KOSKEB desteğiyle iki ay girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti. 2011'de kız kardeşiyle birlikte belgeyi aldıklarını kaydeden Buldi, "Sonuçta küçüklüğümden beri yaptığım bir meslektir.