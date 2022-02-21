Koronavirüs tüm aileyi yok etti! Genç ailesinin 9. ferdi Şenay Genç Yalçınkaya toprağa verildi

En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.