1800 yıl sonra Elazığ'da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor
Elazığ'da bulunan bir vadide yapılan incelemede Erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, "katakomb" adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, gizli ibadet de yapılan yapılara rastlandı.1800 yıllık olduğu tespit edilen kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.
Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.
Aytaç doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, "katakomb" adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.
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Prof. Dr. Aytaç, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Yontma Taş Devrinden itibaren tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, Keban Barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalarda geçmişi MÖ 6 binlere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.