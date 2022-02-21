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1800 yıl sonra Elazığ'da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

Elazığ'da bulunan bir vadide yapılan incelemede Erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, "katakomb" adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, gizli ibadet de yapılan yapılara rastlandı.1800 yıllık olduğu tespit edilen kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.

21.02.2022 15:08 - Son Güncelleme: 21.02.2022 15:08
1800 yıl sonra Elazığ’da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyü yakınlarındaki bir vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar tespit edildi.

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1800 yıl sonra Elazığ’da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

Yörede yaşayanlar, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve gezinti yaparken farklı oluşumlara rastladıkları vadinin tarihi öneme sahip olacağını düşünerek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

1800 yıl sonra Elazığ’da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.

1800 yıl sonra Elazığ’da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

Aytaç doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, "katakomb" adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.

1800 yıl sonra Elazığ’da ortaya çıktı! Gören şaşkına dönüyor

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Prof. Dr. Aytaç, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Yontma Taş Devrinden itibaren tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, Keban Barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalarda geçmişi MÖ 6 binlere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

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