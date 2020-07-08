Koronavirüs salgını havacılık sektöründe yeni bir dönem başlatıyor!

Havayollarının çoğunun ekonomi sınıfı koltuk düzeni 1970'lerden bu yana değişmedi. Yüzde 99'u sabit olan dik koltuklar ve ayağı çok az bir miktar uzatabileceğin ufak bir boşluk pek de konforlu sayılmaz. Zephyr koltuğu ise özellikle uzun mesafe uçan ekonomi sınıfı yolcuların uçarken uzanmasına da izin veren yeni bir uçak koltuğu olarak tasarlandı..