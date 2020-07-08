Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu!
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Duyarlı kişiler ise koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine tepki gösterdi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti.
08.07.2020 18:33
- Son Güncelleme: 08.07.2020 18:33
Sahilde güneşlenenlerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sahil bandındaki banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak, yan yana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti. Bazı çocuklar, şemsiye altında otururken bile maskelerini çıkarmadı.
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