Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu!

Sahilde güneşlenenlerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sahil bandındaki banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak, yan yana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti. Bazı çocuklar, şemsiye altında otururken bile maskelerini çıkarmadı.

