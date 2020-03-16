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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Umreden dönen vatandaşların Ankara, Konya ve Kayseri gibi illerde karantinaya alınmasının ardından bu kez de İstanbul'da bulunan 3 öğrenci yurdu alınan önlemler kapsamında boşaltıldı.

16.03.2020 12:56 - Son Güncelleme: 16.03.2020 12:56
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp Korona virüsü karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüsü karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Yurtlarda kalan bir çok öğrenci okulların tatil edilmesi nedeniyle ailelerinin yanına giderken, kalmak isteyen öğrenciler de başka yurtlara yönlendirildi. Öğrencilerden bugün saat 12.00'ye kadar yurtlardan ayrılmaları istendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

ANKARA, KONYA VE KAYSERİ'DE SÜREÇ BAŞLADI
Ankara ve Konya'da dün, Kayseri'de ise bugün umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" demişti.

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