Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı
Umreden dönen vatandaşların Ankara, Konya ve Kayseri gibi illerde karantinaya alınmasının ardından bu kez de İstanbul'da bulunan 3 öğrenci yurdu alınan önlemler kapsamında boşaltıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüsü karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" demişti.