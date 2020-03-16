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Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran olmak üzere son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...

16.03.2020 16:08 - Son Güncelleme: 16.03.2020 16:49
Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

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Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

İRAN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI

Birleşmiş Milletler tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar gördü. Çekirge istilası gündemdeki yerini korurken, kıyamet alametleri nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Kuran'da geçen çekirge ayeti vatandaşlar tarafından araştırılıyor. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

KUR-AN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI

İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ

Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.

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