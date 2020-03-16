Kıyamet yaklaşıyor mu? Karınca, çekirge istilası ve koronavirüs surede geçiyor mu? İşte kıyamet alametlerinin hepsi...

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.