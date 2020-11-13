Koronavirüste şaşırtan uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Koronavirüste çarpıcı bir son dakika haberi daha geldi. Tedavisine yönelik her geçen gün yeni bilgilerin keşfedildiği salgın hastalığa dair bulaş yöntemi konusunda da keşifler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu önerileri ışığında gidilen sokak, cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulamasının nedeni de ortaya çıkmış oldu. Kısıtlama ve koronavirüs ilişkisine dair konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz "Sadece sigara içen değil kokusuna duyan korkmalı" dedi. İşte çarpıcı son dakika açıklamaları ve sigara gerçeği...