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İstanbul'un yanı başında doğayla iç içe 15 farklı yürüyüş rotası

Sonbaharın kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlaması ile birlikte deniz-kum-güneş tatilleri yerini doğa yürüyüşlerine bırakıyor. Özellikle salgın dönemi evde, hareketsiz geçen günlerin ardından güvenli bir şekilde açık alanda spor yapıp yürünebilecek rotalar revaçta. İstanbul'a en fazla üç saatlik mesafede doğa ile iç içe yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz ya da ruhunuzu dinlendirebileceğiniz rotaları sizin için derledik.

13.11.2020 16:35 - Son Güncelleme: 13.11.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





