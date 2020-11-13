İstanbul'un yanı başında doğayla iç içe 15 farklı yürüyüş rotası
Sonbaharın kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlaması ile birlikte deniz-kum-güneş tatilleri yerini doğa yürüyüşlerine bırakıyor. Özellikle salgın dönemi evde, hareketsiz geçen günlerin ardından güvenli bir şekilde açık alanda spor yapıp yürünebilecek rotalar revaçta. İstanbul'a en fazla üç saatlik mesafede doğa ile iç içe yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz ya da ruhunuzu dinlendirebileceğiniz rotaları sizin için derledik.
13.11.2020 16:35
- Son Güncelleme: 13.11.2020 16:35
Sonbaharın gelişiyle birlikte trekking yeniden revaçta. Kent hayatının kalabalığından kaçmak için şehre yakın yürüyüş rotaları son dönemde pek çok insanın rağbet ettiği bir doğa sporu haline geldi.
Yollarda vakit kaybetmeden aynı İstanbul'dan da çok uzaklaşmadan doğa ile yürüyüş yapabileceğiniz pek çok seçenek var. İşte hafta sonu İstanbul'a yakın doğa yürüyüşü yapabileceğiniz yerler.
Atatürk Arboretumu
Hacıosman'dan kalkan İETT otobüsleriyle kolayca ulaşabileceğiniz Atatürk Arboretumu, İstanbul'un en güzel kaçış rotalarından biri. Sayısız bitki ve ağaç türüne ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu'nu bir daire biçiminde gezebilir, gölet kıyısında doğayı seyredebilirsiniz.
Bolu Seben Gölü
Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan göl, trekking için oldukça uygun bir bölge. Yakınında bulunan İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü sayesinde canlılığa sahip olan bölgede özellikle sonbahar aylarında pek çok doğa tutkunu trekking yapmakta. Seben gölüne ulaşmak için Bolu - Seben yolunu takip etmek gerekiyor. Göl, iki yerleşim yerinin arasında yer almakta.
Yalova Karlık Yaylası
Çınarcık ilçesine bağlı Karlık köyü yakınlarında bulunan Karlık Yaylası, İstanbul'a olan yakınlığıyla trekking meraklılarına iyi bir alternatif sunuyor. Deniz otobüsü ile Çınarcık'a geldikten sonra minibüsle ulaşmak mümkün.