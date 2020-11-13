Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kış öncesi hazırlıkların tamamlandı. Kepçelerle açılan mezarları, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, 600 mezarı hazır hale getirdi. İşçiler, kalan 200'ünü açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saat 07.30'da mesaiye başlayan işçiler, 16.30'a kadar mezar açma işlemlerini yapıyor. İşçiler zaman zaman mola verip yanlarında getirdikleri termosdaki çaylarını yudumlayarak yorgunlularını gideriyor.
13.11.2020 11:30
- Son Güncelleme: 13.11.2020 11:30
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