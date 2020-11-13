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Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kış öncesi hazırlıkların tamamlandı. Kepçelerle açılan mezarları, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, 600 mezarı hazır hale getirdi. İşçiler, kalan 200'ünü açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saat 07.30'da mesaiye başlayan işçiler, 16.30'a kadar mezar açma işlemlerini yapıyor. İşçiler zaman zaman mola verip yanlarında getirdikleri termosdaki çaylarını yudumlayarak yorgunlularını gideriyor.

13.11.2020 11:30 - Son Güncelleme: 13.11.2020 11:30
Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle son baharda kışlık için 800 mezar hazır hale getiriliyor.

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Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kış öncesi hazırlıkların tamamlandı.

Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

Kepçelerle açılan mezarları, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, 600 mezarı hazır hale getirdi. İşçiler, kalan 200'ünü açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

Saat 07.30'da mesaiye başlayan işçiler, 16.30'a kadar mezar açma işlemlerini yapıyor. İşçiler zaman zaman mola verip yanlarında getirdikleri termosdaki çaylarını yudumlayarak yorgunlularını gideriyor.

Erzurum'da her sonbaharda olduğu gibi bu yılda mezarlar hazırlandı

"KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR"
Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor.

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