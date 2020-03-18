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Koronavirüs evden çalışmayı da beraberinde getirdi! Sevimli dostlarımız ise önce mutlu oldu sonra...

Koronavirüs, dünya üzerinde küçük büyük birçok şirketin evden çalışma düzenlemesine geçmesine neden oldu. Peki Koronavirüsün sebep olduğu bu yeniliğe en çok kim sevindi dersiniz? Sevimli dostlarımız artık her gün sabah onu terk edip gitmek zorunda kalmayan aile üyelerini görünce çok mutlu oluyor. Öyle ki bu mutlulukları, evden çalışma nedeni ile kıskançlığa dönüşüyor... İşte insanları koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmaya başlayınca mutluluğa doyamayan sevimli dostlarımızın halleri...

18.03.2020 19:40 - Son Güncelleme: 18.03.2020 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





