Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için önemli tavsiyeler...
Yüzyılın salgınına karşı hijyen önem kazandı. Uzman Dr. Hülya Kuşoğlu ölümcül virüs Corona (Covid-19) ile mücadelenin elde başladığını açıkladı. Peki, Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için ne yapmak gerekir? Coronavirüs (Covid-19) riskine karşı nasıl önlemler alınır? İşte Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için uzmanlardan önemli tavsiyeler...
19.03.2020 07:00
- Son Güncelleme: 19.03.2020 07:00
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