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Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için önemli tavsiyeler...

Yüzyılın salgınına karşı hijyen önem kazandı. Uzman Dr. Hülya Kuşoğlu ölümcül virüs Corona (Covid-19) ile mücadelenin elde başladığını açıkladı. Peki, Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için ne yapmak gerekir? Coronavirüs (Covid-19) riskine karşı nasıl önlemler alınır? İşte Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için uzmanlardan önemli tavsiyeler...

19.03.2020 07:00 - Son Güncelleme: 19.03.2020 07:00
Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için önemli tavsiyeler...

Yüzyılın salgınına karşı hijyen önem kazandı. Uzman Dr. Hülya Kuşoğlu ölümcül virüs Corona (Covid-19) ile mücadelenin elde başladığını açıkladı:

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Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için önemli tavsiyeler...

Önce takı ve saatınızı çıkarın.

Ellerinizi suyla ıslatın.

Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için önemli tavsiyeler...


Ardından bol miktarda sabunu alın.

Dairesel hareketlerle her bölgeye yayın.

Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için önemli tavsiyeler...

Tırnakların kenar ve uç kısımlarını unutmayın.

20 saniyeden az yıkama yapmayın.

Coronavirüs elimizden kaçamaz! İşte Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için önemli tavsiyeler...

CEPTEKİ TEHLİKE
Prof.Dr. Aynur Eren Topkaya uyardı: Virüs cep telefonuna yapışıyor. Günde en az mutlaka iki kez temizleyin.

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