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Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105.yıl dönümü. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı gururla anlatılırken bir yanda da dualarla anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bizler için anlamı büyük. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla arşivinden fotoğraflar paylaşt. İşte tarihimize tanıklık edeceğiniz o fotoğraflar ve Çanakkale Zaferi'nin önemi...

18.03.2020 11:26 - Son Güncelleme: 18.03.2020 11:41
Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 105 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ SÖZLERİ

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Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.

Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

490.000'e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000'den fazla zayiat verdi.

Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu.

Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı

Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.

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