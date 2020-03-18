Çanakkale Zaferi'ne ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! TSK arşivlerinden çıktı
Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105.yıl dönümü. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı gururla anlatılırken bir yanda da dualarla anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bizler için anlamı büyük. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla arşivinden fotoğraflar paylaşt. İşte tarihimize tanıklık edeceğiniz o fotoğraflar ve Çanakkale Zaferi'nin önemi...
18.03.2020 11:26
- Son Güncelleme: 18.03.2020 11:41
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 105 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.
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