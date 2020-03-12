Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Mart 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. Bugün sizin için gerekli olan şeyleri görmezlikten gelmeli ve olayların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz
İKİZLER:
Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
YENGEÇ:
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.
ASLAN:
Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. . Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Çalışma ve eğlence temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye çok az vakit ayırıyorsunuz.