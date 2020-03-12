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Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Mart 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

12.03.2020 09:07 - Son Güncelleme: 12.03.2020 09:07
Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

KOÇ:
Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

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Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

BOĞA:
İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. Bugün sizin için gerekli olan şeyleri görmezlikten gelmeli ve olayların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz

Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

İKİZLER:
Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

YENGEÇ:
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.

Günlük burç yorumları – 12 Mart 2020 Perşembe

ASLAN:
Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. . Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Çalışma ve eğlence temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye çok az vakit ayırıyorsunuz.

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