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Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? Tüm kehanetleri korkunç... Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Dünyanın gündemi Coronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Binlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. İşte başta Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri olmak üzere, kan donduran tüm kehanetleri.

12.03.2020 10:01 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





