BİM acilen 7 şehirde 30 yeni ilanla işçi arıyor! İş arayanlar dikkat! BİM personel alımı kadroları ve maaşlar...

BİM internet sitesinde yer alan açık iş pozisyonları kısmındaki yeni işçi alımlarını duyurdu. Firma yeni personel alımları yapmaya devam ediyor. Firma alım yapılacak illerin listesini de duyurdu. Başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisini paylaşıldı. BİM'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 41 yeni ilan yayımlandı. Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerekiyor.