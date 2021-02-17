BİM acilen 7 şehirde 30 yeni ilanla işçi arıyor! İş arayanlar dikkat! BİM personel alımı kadroları ve maaşlar...
BİM şubeler için yeni işçi alımı ilanları yapılmaya devam ediyor. Zaman zaman yeni personel alımlarına ihtiyaç duyan BİM yeni açık iş pozisyonlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. 7 farklı il için yapılacak olan işçi alımı hakkındaki detaylar iş arayanlar tarafından merak konusu oluyor. İlanlara başvurular devam ederken başvuru şartları ve hangi illerde alım yapıldığı araştırılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşıldı. İşte BİM personel alımı kadroları ve maaşlar...
BİM internet sitesinde yer alan açık iş pozisyonları kısmındaki yeni işçi alımlarını duyurdu. Firma yeni personel alımları yapmaya devam ediyor. Firma alım yapılacak illerin listesini de duyurdu. Başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisini paylaşıldı. BİM'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 41 yeni ilan yayımlandı. Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerekiyor.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ