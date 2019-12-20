Korkutan görüntü! Gölün yüzde 90'ı kurudu!
Türkiye'de kuraklık her geçen gün korkutan boyutlara ulaşıyor. Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı'nın yüzde 90'ı kurudu. Susuz arazinin havadan görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
20.12.2019 11:27
- Son Güncelleme: 20.12.2019 11:27
Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.
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