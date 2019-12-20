GaleriYaşam

+18'lik görüntünün adresi hayvanat bahçesi! Kaplan kafesine giren sarhoş adamı böyle parçaladı

Hayvanlarla şaka olmaz. Özlelikle bu hayvan bir kaplan ise. Hindistan'da Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'nde bunun en korkunç örneğine şahit olduk. Beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Kaplanların renkleri cinslerine göre değişiklik gösterir. Kaplanların kürkleri parlak sarımsı renklerden koyu kahverengiye ve pas rengine kadar değişebilir. Genellikle kaplanlar sıcaktan hoşlanmazlar ve sıcak saatlerde gölge olan yerlere geçip yatmayı tercih ederler. İyi tırmanma özellikleri yoktur ama çok iyi yüzücüdürler. Kaplan, aslan, pars ve jaguar türleri arasında en büyük kedi türleri olarak bilinmektedirler.


.

20.12.2019 13:08 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:47
+18 kaplan kafese giren adamı böyle parçaladı! Kan donduran görüntü şoke etti

Vahşi doğadan kan donduran görüntülere alışkınız fakat bu sefer adres Hindistan'da bir hayvanat bahçesi oldu. Kedigiller familyasından birisi ve dünyanın en büyük kedileri arasında yer alan Kaplan, hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren bir adama saldırdı. Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'ndeki beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Yaşanan olay sonrasında kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Riaz Ahmet Han, yaşadığı bölgeye yabancı birinin girmesinden huzursuzluk duyan kaplanın gence saldırdığını ifade etti. Kaplanlar aynı aslanlara benzerler. Hatta onlarla çiftleşebilirler ancak onlardan daha güçlüdürler.

+18 kaplan kafese giren adamı böyle parçaladı! Kan donduran görüntü şoke etti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hayvanat bahçesinde dün korkunç bir kaza meydana geldi:

+18 kaplan kafese giren adamı böyle parçaladı! Kan donduran görüntü şoke etti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olan beyaz kaplanın bulunduğu alana giren genç, vahşi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
.

+18 kaplan kafese giren adamı böyle parçaladı! Kan donduran görüntü şoke etti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; 22 yaşındaki Maksut isimli Hintli, hayvanat bahçesi yetkililerinin ikazlarına rağmen alkollü halde korkuluğa tırmanarak, kaplanın tutulduğu alana atladı.

+18 kaplan kafese giren adamı böyle parçaladı! Kan donduran görüntü şoke etti

Hayvanat Bahçesi Müdürü Riaz Ahmet Han, yaşadığı bölgeye yabancı birinin girmesinden huzursuzluk duyan kaplanın gence saldırdığını ifade etti. Han, kaplanın genci sürükleyerek götürdüğünü ve yardım ulaştırılana kadar öldürdüğünü bildirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Korkutan görüntü! Gölün yüzde 90'ı kurudu!
Korkutan görüntü! Gölün yüzde 90'ı kurudu!