+18'lik görüntünün adresi hayvanat bahçesi! Kaplan kafesine giren sarhoş adamı böyle parçaladı

Hayvanlarla şaka olmaz. Özlelikle bu hayvan bir kaplan ise. Hindistan'da Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'nde bunun en korkunç örneğine şahit olduk. Beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Kaplanların renkleri cinslerine göre değişiklik gösterir. Kaplanların kürkleri parlak sarımsı renklerden koyu kahverengiye ve pas rengine kadar değişebilir. Genellikle kaplanlar sıcaktan hoşlanmazlar ve sıcak saatlerde gölge olan yerlere geçip yatmayı tercih ederler. İyi tırmanma özellikleri yoktur ama çok iyi yüzücüdürler. Kaplan, aslan, pars ve jaguar türleri arasında en büyük kedi türleri olarak bilinmektedirler.



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20.12.2019 13:08 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





