Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?
İngiliz Spor Enstitüsü, müsabakalara gidiş ve gelişlerde yapılan uçak yolculuğu sırasında sporcularının hasta olmasını önlemek için ilginç bir rehber yayınladı. Bu rehberde 'Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?' sorusunun yanıtı da var. Zaten sonrasına görecekleriniz, bu haberi biraz daha fazla dikkate almanızı sağlayacak.
20.12.2019 11:15
- Son Güncelleme: 20.12.2019 11:26
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