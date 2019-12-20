Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Times gazetesinin haberleştirdiği rehber sporcuların dışında, tatilcileri ve iş nedeniyle sık uçanları da ilgilendiriyor. Çünkü görece küçük bir yerde çok insanın toplanması, nemin azlığı ve havalandırma olması, uçakları mikropların yayılabilmesi için ideal ortamlar haline getiriyor.