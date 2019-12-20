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Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

İngiliz Spor Enstitüsü, müsabakalara gidiş ve gelişlerde yapılan uçak yolculuğu sırasında sporcularının hasta olmasını önlemek için ilginç bir rehber yayınladı. Bu rehberde 'Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?' sorusunun yanıtı da var. Zaten sonrasına görecekleriniz, bu haberi biraz daha fazla dikkate almanızı sağlayacak.

20.12.2019 11:15 - Son Güncelleme: 20.12.2019 11:26
Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Rehberde sporculara, uçakta tuvaletlerin yakınlarındaki koltuklardan kaçınmaları ve olası hastalık taşıyıcılarıyla temas şansını en aza indirmek için pencere kenarı koltukların tercih edilmesi tavsiyesi veriliyor.

Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Times gazetesinin haberleştirdiği rehber sporcuların dışında, tatilcileri ve iş nedeniyle sık uçanları da ilgilendiriyor. Çünkü görece küçük bir yerde çok insanın toplanması, nemin azlığı ve havalandırma olması, uçakları mikropların yayılabilmesi için ideal ortamlar haline getiriyor.

Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Hatta yine haberde yer verilen ve Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, uçaklarda soğuk algınlığı kapma riski normale kıyasla, 23 kat artıyor.

Rehberde aynı zamanda yolculara, havalandırmayı ayarlamaları, kol koyma yerlerini ve öndeki tepsiyi dezenfekte sıvısıyla silmeleri tavsiye ediliyor.

Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

Pencere kenarındaki koltuklar, koridorda yürüyen mikrop taşıyıcılarıyla teması azaltacağından öğütleniyor. Tuvaletlerin yakınlarındaki koltuklar, tuvalete gitmek isteyen yolcular buralarda sıraya girebileceğinden pek tavsiye edilmiyor.

Uçaklarla ilgili bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız! Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?

YÜZDE 40 DAHA AZ HASTALIK

İngiliz Spor Enstitüsü, geçen yıl yaptıkları ilk hastalık önleme programının başarılı olduğunu ve sporcularda geçen yıl Noel döneminde önceki yıllara kıyasla yüzde 40 daha az hastalık görüldüğünü belirtti.

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