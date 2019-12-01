Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?
Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti. Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir.
Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. Verilen bilgiye göre ölümcül yaralar almayan aslan façayı bozdurmadan oradan uzaklaşmayı başarmış. Sırtlanlar hakkında meraklısına bilgi: Dünyanın en vahşi ve en çok korkulan hayvanların başında gelen sırtlan iken; yavrusu, birçok yönden dünyanın en tatlı hayvan yavrusu seçilmektedir.
ASLANLAR HAKKINDA BİLGİ
Yetişkin bir aslanın ısırığı, herhangi bir ev kedisinin ısırığından 30 kat daha güçlüdür.
Aslanlar hayatı boyunca ortalama 3.000 kez çiftleşir.
Bir aslan 3 metre boya kadar ulaşabilir.
Aslanlar, her gün en az 10 saat uyumaktadır.
Ortalama bir aslan 150-200 kg ağırlığındadır.
Aslanların yeleleri, 5-7 aylık olduklarına belirginleşmeye başlar.
Yavru aslanlar, 3 aylıkken et yemeye başlar.
Asya ve Afrika kıtalarında yaşamaktadırlar.
Dişi aslan, yılda 2-3 kez doğum yapar.
Günde ortalama 15 kg et yerler.
Yüzmeyi severler.
Grup halinde avlanırlar.
Sahip oldukları bölgeleri devriye gezerler.
Aslanlar, püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüdür.
SIRTLAN NEDİR?
Sırtlangiller, etçiller takımına ait bir familya. Dış görünüşleri ile köpeklere benzemelerine rağmen aslında kedimsiler alt takımına dahillerdir ve bilimcilerin fikirlerine göre misk kedisigiller familyasından türemişlerdir. Günümüzün sırtlangilleri Afrika'da ve Güney ile batı Asya'da yaygındırlar.