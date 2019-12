Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

ASLANLAR HAKKINDA BİLGİ

Yetişkin bir aslanın ısırığı, herhangi bir ev kedisinin ısırığından 30 kat daha güçlüdür.

Aslanlar hayatı boyunca ortalama 3.000 kez çiftleşir.

Bir aslan 3 metre boya kadar ulaşabilir.

Aslanlar, her gün en az 10 saat uyumaktadır.

Ortalama bir aslan 150-200 kg ağırlığındadır.

Aslanların yeleleri, 5-7 aylık olduklarına belirginleşmeye başlar.

Yavru aslanlar, 3 aylıkken et yemeye başlar.

Asya ve Afrika kıtalarında yaşamaktadırlar.

Dişi aslan, yılda 2-3 kez doğum yapar.

Günde ortalama 15 kg et yerler.

Yüzmeyi severler.

Grup halinde avlanırlar.

Sahip oldukları bölgeleri devriye gezerler.

Aslanlar, püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüdür.