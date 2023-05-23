Korkuncun da ötesinde bir gün olacak! Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek!
Türkiye'de hala etkisini sürdüren soğuk havalar ve süregelen yağışlar, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Bahar aylarının gelmesine rağmen mevsim normallerinden uzak bir şekilde seyreden hava durumu, kafa karışıklığı yaratıyor. Bu durum, Türkiye'nin yaz aylarına yaklaşırken bile baharın keyfini çıkaramamasına neden oluyor. Son yaşanan hava koşulları, özellikle Haziran ayına yönelik beklentileri artırdı. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk kez bu yıl bahar aylarından tam anlamıyla mahrum kalmış durumda. Yaz mevsimine girilirken, baharın beklenen sıcaklık ve güneşli günlerini yaşayamamak, insanları endişelendiriyor ve gelecek günlerle ilgili korku uyandırıyor.
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu dönemde hava durumunun ne şekilde seyredeceği merak konusu haline geldi. Halk, uzun süren soğuk ve yağışlı havaların devam edip etmeyeceğini ve yaz mevsimine geçişin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. Türkiye, tarih verildiği söylenen o günü yaşamak istemeyecek bir durumla karşı karşıya olabilir. Korkuncun da ötesinde bir hava durumu ile karşılaşılması, insanları tedirgin ediyor. Bu nedenle, vatandaşlar ve meteoroloji uzmanları gelecek günlerin hava durumuyla ilgili yakından takip yapmaya devam ediyor.
Haziran ayına az bir süre kalmasına rağmen havalar hala soğuk. Tam kışlıkları kaldıracakken yağmur ve soğuk havalar geri geldi. Bir sıcak bir soğuk günler yaşadığımız şu günlerde Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için korkuncun da ötesinde bir tarih verildi. Bu göre Ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak günü yaşanabilir. Sıcağı sevmeyenler o günü yaşamak istemeyecek. İşte detaylar...