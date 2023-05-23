Korkuncun da ötesinde bir gün olacak! Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek!

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu dönemde hava durumunun ne şekilde seyredeceği merak konusu haline geldi. Halk, uzun süren soğuk ve yağışlı havaların devam edip etmeyeceğini ve yaz mevsimine geçişin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. Türkiye, tarih verildiği söylenen o günü yaşamak istemeyecek bir durumla karşı karşıya olabilir. Korkuncun da ötesinde bir hava durumu ile karşılaşılması, insanları tedirgin ediyor. Bu nedenle, vatandaşlar ve meteoroloji uzmanları gelecek günlerin hava durumuyla ilgili yakından takip yapmaya devam ediyor.