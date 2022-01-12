Korkunç kaza! Antalya'da özel halk otobüsü 9 araca çarptı!
Antalya'da duraktan yolcu alan sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı.
12.01.2022 12:12
- Son Güncelleme: 12.01.2022 12:16
Kaza, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti.
Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.