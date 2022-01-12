SON DAKİKA: Sokak ortasında 11 kurşunla katledildi! Raziye Oskay 10 yıldır ölümden kaçıyordu
Son dakika haberleri... Mersin'de önceki gün 24 yaşındaki Raziye Oskay, sokak ortasında eski nişanlısı tarafından 11 kurşunla katledildi. Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı. Bir hukuk bürosunda çalışan Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Raziye Oskay, işe gitmek için evden çıktı. Ve 10 yıldır kaçtığı ölüm kendisini izliyordu! İşte sokak ortasındaki dehşetin ayrıntıları...
Mersin'de önceki gün eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledilen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı.
Sabah'a konuşan Raziye'nin avukat kuzeni Meftun Uludoğan, katilin, genç kızın hayatını kâbusa çevirdiğini, sonunda bu kâbusun ölümle bittiğini söyledi.
Raziye'nin avukat olan kuzeni Meftun Uludoğan, zanlının liseden beri saplantılı şekilde Raziye'nin peşini bırakmadığını, belki düzelir diyerek Raziye'nin geçen yıl nişanlanmayı kabul ettiğini ancak 6 ay sonra nişanı attığını, aylarca İstanbul'da kaldığını ve buradaki adresinin de deşifre olmasıyla tekrar Mersin'e döndüğünü ifade etti.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ!
Mersin Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken eski nişanlı Barış Can U., Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.
KURTARILAMADI
Hukuk bürosundaki mesaisine giderken saldırıya uğrayan Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.