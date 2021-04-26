BİM'de indirim saatleri yaklaşıyor! BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla salı fırsatları için geri sayım!

BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca indirimli ürün firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta 3 rafta sürpriz indirim bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Danet Dana Kangal Sucuk, Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Derya Ton Balığı Salatası, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Çilekli Beyaz Çikolata, Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi, Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye, Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi, Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin ve Danet Pastırma raflarda yerini alacak.

26.04.2021 10:11 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





