BİM'de indirim saatleri yaklaşıyor! BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla salı fırsatları için geri sayım!
BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca indirimli ürün firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. BİM'de bu hafta 3 rafta sürpriz indirim bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Danet Dana Kangal Sucuk, Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Derya Ton Balığı Salatası, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Çilekli Beyaz Çikolata, Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi, Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye, Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi, Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin ve Danet Pastırma raflarda yerini alacak.
BİM 27 Nisan aktüel kataloğu ürünleri yarın saat 10 itibariyle onlarca yiyecek ürünü indirimli olarak satışta olacak. BİM'de gelecek hafta Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Çilekli Beyaz Çikolata, Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi, Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye, Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi, Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin, Danet Pastırma, Danet Dana Kangal Sucuk, Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Derya Ton Balığı Salatası, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti ürünleri bulunuyor.