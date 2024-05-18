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81 ilin meşhurları! Tüm bildiklerinizi unutun... Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız

Türkiye 81 iliyle doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşsiz bir zenginliğe sahip... Her şehrin kendine özgü bir kültürü, dokusu ve bu özelliklere bağlı olarak da akıllarda yer etmiş meşhur lezzetleri, ürünleri veya turistik yerleri mevcut. Peki sizin memleketinizin nesi meşhur, ve bu bilgiler ne kadar doğru? Tüm bildiklerinizi unutun... İşte il il meşhur olan ürünler ve lezzetler...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 10:03 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 14:26
81 ilin meşhurları! Tüm bildiklerinizi unutun... Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız 1

Türkiye 81 iliyle doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşsiz bir zenginliğe sahip... Her şehrin kendine özgü bir kültürü, dokusu ve bu özelliklere bağlı olarak da akıllarda yer etmiş meşhur lezzetleri, ürünleri veya turistik yerleri mevcut.

81 ilin meşhurları! Tüm bildiklerinizi unutun... Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız 2

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR? TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN

Peki sizin memleketinizin nesi meşhur, ve bu bilgiler ne kadar doğru? Tüm bildiklerinizi unutun... İşte il il meşhur olan ürünler ve lezzetler...

81 ilin meşhurları! Tüm bildiklerinizi unutun... Kendi memleketinize bile şaşıracaksınız 3

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