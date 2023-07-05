4 burç o tarihte turnayı gözünden vuracak! 1,5 yıllık sınav bitti! 12 gün kaldı! Para, şans, zenginlik kapısı açılıyor!
Oğlak Dolunayı'nı geride bırakırken sırada Ay düğümü var. O tarihte yılın en önemli astrolojik olaylarından biri gerçekleşecek. Ay düğümleri, her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1 buçuk yılda kaderin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verir. O tarih geldiğinde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının 1 buçuk yıllık sınavı bitecek. Öte yandan Astrologlar da Temmuz ayında şanslı, paralı, zengin olmaya yakın burçları açıkladı. İşte burç yorumları ve gelecek Ay düğümü hakkında merak edilenler...
2023'ün en önemli astrolojik olaylarından biri de Ay düğümleri. 5 Temmuz Çarşamba günü dolunay burçları hem parasal hem de duygusal yönden etkilemeye başladı. Para ve kısmet kapısının açıldığı burçlar da oldu bazı gerçeklerle karşı karşıya kalan burçlar da. Gözler bu kez yeni burç yorumları ve Ay düğümleri'nde.
Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1,5 yılda kaderin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler. Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır.
Ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.
Son 1,5 yıldır tutulmaların kuzey ucu Boğa'da, güney ucu Akrep burcunda gerçekleşiyordu. 17 Temmuz'da ise...
2021 Kasım'dan beri bu dört burç önemli yol ayrımlarından geçti, bu süreçte seçimleri kaderlerini belirledi ve farklı farklı imtihanlarla karşılaştı. Bu döngü artık son buluyor.
17 Temmuz 2023 tarihinde Ay düğümleri Koç - Terazi aksına geçecek ve 2025 yılına kadar burada kalacak. Kuzey Ay düğümü Koç burcunda, Güney Ay Düğümü ise Terazi burcunda bulunacak.
Peki bu gökyüzü olayı hangi burçları etkileyecek?