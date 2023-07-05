4 burç o tarihte turnayı gözünden vuracak! 1,5 yıllık sınav bitti! 12 gün kaldı! Para, şans, zenginlik kapısı açılıyor!

Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1,5 yılda kaderin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler. Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır.

Ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.

Son 1,5 yıldır tutulmaların kuzey ucu Boğa'da, güney ucu Akrep burcunda gerçekleşiyordu. 17 Temmuz'da ise...