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Haberler Yaşam Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28'inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28'inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

28 gündür köpeğiyle birlikte kayıp olan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 70 kişilik ekip, arama çalışmalarına 28'inci günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 180 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki 10 kuyu, 60 metruk bina ve 22 kırsal mahallede arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Her ihtimali değerlendiren ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

takvim.com.tr
14.07.2023 11:04 - Son Güncelleme: 14.07.2023 11:04
Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.

Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışmalarda 28'inci güne girilirken, bu süreçte 180 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlar ile karadan da iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

22 KIRSAL MAHALLE 60 METRUK BİNA...
70 kişilik ekibin sürdürdüğü çalışmalarda, 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresi tarandı.

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