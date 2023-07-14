Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28’inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmalarda 28'inci güne girilirken, bu süreçte 180 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlar ile karadan da iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.