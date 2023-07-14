Korhan Berzeg nerede? Arama çalışmalarının 28'inci gününde 180 kilometrelik alan tarandı: Hiçbir ize rastlanılmadı
28 gündür köpeğiyle birlikte kayıp olan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 70 kişilik ekip, arama çalışmalarına 28'inci günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 180 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki 10 kuyu, 60 metruk bina ve 22 kırsal mahallede arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Her ihtimali değerlendiren ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.
Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.
22 KIRSAL MAHALLE 60 METRUK BİNA...
70 kişilik ekibin sürdürdüğü çalışmalarda, 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresi tarandı.