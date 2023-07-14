Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri 'sistem odası'nda yürütmüşler...
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Eskişehir'de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı 'sistem odası' kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi.
14.07.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:58
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı.