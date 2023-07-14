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Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri 'sistem odası'nda yürütmüşler...

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Eskişehir'de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı 'sistem odası' kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi.

14.07.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:58
Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri ’sistem odası’nda yürütmüşler...

Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi.

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Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri ’sistem odası’nda yürütmüşler...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı.

Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri ’sistem odası’nda yürütmüşler...

14 GÖZALTI

Bir süre izlenen 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu.

Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri ’sistem odası’nda yürütmüşler...

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu! İşleri ’sistem odası’nda yürütmüşler...

SİSTEM ODASI KURDULAR

Şüphelilerin, Eskişehir'de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı 'sistem odası' kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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