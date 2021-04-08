Körfez Savaşı sırasında işsiz kaldı! Aradan geçen 30 yılda kendi işini kurdu! Mercedes Ford Volkswagen'e somun satıyor
1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndaki kriz sırasında Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi. Özkan, iş arkadaşı Bülent Becerikli ile birlikte aldıkları 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kurdu. Aradan geçen 30 yılda işlerini büyüten iki arkadaş 55 kişiye istihdam sağladı. Krizi firsata çeviren iki arkadaş şimdilerde ise Mercedes, Ford, Volkswagen için özel somun üretiyor ve aylık ürettikleri 300-400 bin somunu yurt dışına gönderiyor.
08.04.2021 12:56
- Son Güncelleme: 08.04.2021 12:56
Niğde'de otomotiv yedek parça imalatı üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen somunlar, dünyaca ünlü otomobil markaları tarafından tercih ediliyor.
Körfez Savaşı sırasında yaşanan 1991 ekonomik krizinde Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi.
İş arkadaşı Bülent Becerik ile aldıkları yaklaşık 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kuran Özkan, aradan geçen 30 yılda işlerini büyüterek 55 kişiye istihdam sağladı.
Özbey Motorlu Taşıtlar şirketinin sahibi Fatih Özkan, AA muhabirine, Körfez Savaşı nedeniyle 1991'de çıkan krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi.
Krizi fırsata çevirerek kurdukları atölyenin yıllar içerisinde yurt dışına üretim yapan bir fabrikaya dönüştüğünü dile getiren Özkan, şunları kaydetti: