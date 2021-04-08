Körfez Savaşı sırasında işsiz kaldı! Aradan geçen 30 yılda kendi işini kurdu! Mercedes Ford Volkswagen'e somun satıyor

1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndaki kriz sırasında Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi. Özkan, iş arkadaşı Bülent Becerikli ile birlikte aldıkları 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kurdu. Aradan geçen 30 yılda işlerini büyüten iki arkadaş 55 kişiye istihdam sağladı. Krizi firsata çeviren iki arkadaş şimdilerde ise Mercedes, Ford, Volkswagen için özel somun üretiyor ve aylık ürettikleri 300-400 bin somunu yurt dışına gönderiyor.

08.04.2021 12:56 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





