Manda sütü bir köyü kurtardı! Herkes geçimini sağlıyor! Kaymağın kilosu 120 lira
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupiye Mahallesi'nde yaşayanlar son yollarda geçimlerini manda sütü ve manda kaymağından sağlamaya başladı. Önceleri birkaç ailenin manda yetiştiriciliğiyle uğraştığı mahallede şimdileri bütün köy geçimini sağlıyor. Manda sütünün kilosu 10-12 liradan satılırken manda kaymağının kilosu ise 100-120 liradan alıcı buluyor.
Altıeylül ilçesinin kırsal Yakupköy Mahallesi'ndeki ekonomik yaşam manda üretiminin artmasıyla değişti. Mahallede sadece birkaç ailenin uğraştığı manda yetiştiriciliği, manda kaymağına olan talebin artmasıyla bütün köye yayıldı. Manda yetiştiriciliğiyle birlikte mahalledeki tarım arazilerine de yemlik bitkiler ekilmeye başladı.
Mandalarda daha yağlı bir süt elde edilirken, bu nedenle sütten de daha yoğun yoğurt ve kaymaklar elde ediliyor. Manda sütünün kilosu da perakende olarak 10 lira ile 12 lira arasında satışa sunuluyor. Manda yetiştiricileri genellikle kaymak üretimi yaptığı için sütü bulmak da çok kolay olmuyor. Manda kaymağının kilosu da 100-120 lira arasında satılıyor.
Dedelerinden kalma manda üretimi mesleğinde ailesinin 4'üncü kuşak temsilcisi olan 52 yaşındaki Ali Çırpıcı, şu anda oğlunu sektöre hazırlarken, bilgi ve birikimlerini de ona aktarıyor. Balıkesir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nde başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Ali Çırpıcı, kendisi gibi çocuklarının ve şu anda da torunlarının mandalarının içinde yetiştiğini söyledi.
Erkeklerin mandaların bakımlarıyla ilgilendiğini kadınlarında süt sağımına yardım ederken, kaynatma işlerini sürdürdüğünü söyleyen Çırpıcı, Yakupköy Mahallesi'nde 50 hanenin manda yetiştiriciliği yaptığını belirti. Ali Çırpıcı, "Şu anda oğlum bu işe başladı. Bizler bebekliğimizden itibaren mandaların yanında yetişmiş ve bu işe gönül vermiş bir aileyiz. Balıkesir ilinde 2 kırsal mahallede manda üretimi ön plana çıkmakta. Bizim mahallemizde 50 hane şu anda bu işle geçimini sağlıyor" dedi.
2010 yılına kadar Balıkesir'de sınırlı sayıda manda bulunduğunu ve az bir üretim olduğunu belirten Çırpıcı, manda birliğinin kurulmasıyla, birçok insanın hayatının da değiştiğini belirtti. Çırpıcı, "Balıkesir'de daha önce manda yetiştiriciliği birliği yoktu. 2010 yılında, birlik kurulunca piyasaya daha iyi girmeye ve tanıtımlarla birlikte manda kaymağı başta olmak üzere süt ve yoğurtta talep görmeye başladı. O yıla kadar giderek azalan manda sayısı ise tam tersine arttı. Bizim mahallemizde 50 hane geçimini bu işle sağlıyor. Şu anda mahallemizde 700'ün üzerinde anaç mandamız var" dedi.