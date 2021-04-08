Manda sütü bir köyü kurtardı! Herkes geçimini sağlıyor! Kaymağın kilosu 120 lira

2010 yılına kadar Balıkesir'de sınırlı sayıda manda bulunduğunu ve az bir üretim olduğunu belirten Çırpıcı, manda birliğinin kurulmasıyla, birçok insanın hayatının da değiştiğini belirtti. Çırpıcı, "Balıkesir'de daha önce manda yetiştiriciliği birliği yoktu. 2010 yılında, birlik kurulunca piyasaya daha iyi girmeye ve tanıtımlarla birlikte manda kaymağı başta olmak üzere süt ve yoğurtta talep görmeye başladı. O yıla kadar giderek azalan manda sayısı ise tam tersine arttı. Bizim mahallemizde 50 hane geçimini bu işle sağlıyor. Şu anda mahallemizde 700'ün üzerinde anaç mandamız var" dedi.