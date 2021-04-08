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Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Vahşi doğada gruplar halinde yürüyüş yapan gençler duydukları yardım çığlığına koşunca hayatlarının şokunu yaşadılar... Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere yöneldi. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve mideye indirmek üzere olduğunu görünce hemen yardımına koştular. Tüyleri diken diken eden o anlar anbean böyle kaydedildi.

08.04.2021 12:47 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:47
Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup hayatlarının en korkunç anlarını yaşadı.

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Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Ormana gezintiye çıkan arkadaş grubu başlarına gelen korkunç olay sonrası ölümün nefesini enselerinde hissettiler.

Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere yöneldi.

Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Çünkü dev anakonda yakaladığı arkadaşlarını mideye indirmek üzereydi.

Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

İşte o kare kare korkunç anlar...