Anakonda ormanda gezen genci mideye indirdi! Ölümün nefesi enselerindeydi ama devasa yılan...

Vahşi doğada gruplar halinde yürüyüş yapan gençler duydukları yardım çığlığına koşunca hayatlarının şokunu yaşadılar... Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere yöneldi. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve mideye indirmek üzere olduğunu görünce hemen yardımına koştular. Tüyleri diken diken eden o anlar anbean böyle kaydedildi.

08.04.2021 12:47 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





